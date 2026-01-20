Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G4.7

Ранее ученые сообщали о начале магнитной бури на Земле после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты.
«Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории также сообщали, что поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений: в последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года после вспышки уровня X17.2 перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.