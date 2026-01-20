Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G4.7

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему G5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: amic.ru

Ранее ученые сообщали о начале магнитной бури на Земле после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты.

«Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории также сообщали, что поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений: в последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года после вспышки уровня X17.2 перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.