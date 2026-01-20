В средней полосе России температура выйдет за привычные рамки

На материке Дальнего Востока во вторник установятся морозы в пределах климатической нормы. На юге Приморья ожидается −13 °C и солнце, у Байкала похолодает до −25 °C.



В Тикси температура составит −24 °C, в Якутске — −30 °C, в Мирном — −34 °C. В Чите во вторник прогнозируют −25 °C, в Благовещенске — −17 °C, в Хабаровске — −17 °C, во Владивостоке — −13 °C, в Южно-Сахалинске — −6 °C.