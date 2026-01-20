В средней полосе России температура выйдет за привычные рамки

На материке Дальнего Востока во вторник установятся морозы в пределах климатической нормы. На юге Приморья ожидается −13 °C и солнце, у Байкала похолодает до −25 °C.
В Тикси температура составит −24 °C, в Якутске — −30 °C, в Мирном — −34 °C. В Чите во вторник прогнозируют −25 °C, в Благовещенске — −17 °C, в Хабаровске — −17 °C, во Владивостоке — −13 °C, в Южно-Сахалинске — −6 °C.
В Сибири морозы слегка ослабнут на западной половине. В остальной части холода окрепнут. В Омске сегодня ожидается понижение температуры до −18 °C. Урал также столкнется с усилением морозов.
В Норильске — −30 °C, в Салехарде — −32 °C, в Ханты-Мансийске — −24 °C, в Екатеринбурге — −15 °C. В Иркутске температура достигнет −26 °C, в Кемерово — −24 °C, в Барнауле — −14 °C.
Европейскую территорию России ожидает несколько теплых дней. Во вторник температура поднимется на севере, в Мурманске прогнозируют +1 °C. В средних широтах показатели также будут выше нормы, особенно к северу и востоку от столицы. В Ярославле — −2 °C, в Петрозаводске — −2 °C, но в Смоленске и Пскове — −8 °C.
Серьезно подморозит в низовьях Дона и Волги. В Волгограде и Астрахани сегодня температурный фон составит −8 °C, в Ростове-на-Дону и Луганске — −6 °C. На Черноморском побережье ожидается до +8 °C. В Севастополе — −1 °C, в Грозном — −2 °C, в Краснодаре — −7 °C.
В Санкт-Петербурге во вторник ожидается от −1 до −3 °C, пройдет небольшой снег. В Москве температура установится около −5 °C.
Геомагнитный фон в течение дня останется возмущенным. Минувшей ночью на Земле начались сильные магнитные бури, индекс геомагнитной активности Кр поднялся до уровня события G4.