Магнитные бури на Земле способны дотянуть до уровня G5

Минувшей ночью на Земле начались сильные магнитные бури. Событию присвоили уровень G4.7. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Скорость солнечного ветра дошла до 1500 километров в секунду. К утру поток замедлился до 900 километров в секунду. Подобное значение превысило нормальные показатели в три раза.
Ученые отметили, что характеристики индукции магнитного поля Земли во время геомагнитного удара выросли в 10 раз. К утру показатели слегка упали — уровень магнитных бурь уменьшился до G1.
Согласно наблюдениям, произошла смена знака магнитного поля. Подобная ситуация указывает на высокую вероятность повторного удара и очередного поднятия индекса Кр до класса события G4. Также существует вероятность формирования бури степени G5. Ночному событию не хватило до нее всего несколько единиц.
Эксперты прогнозируют сохранения возмущенного состояния магнитосферы Земли на протяжении суток. Нормализация ситуации начнется не ранее чем в среду, 21 января. Полная стабилизация ожидается не ранее чем через два-три дня.
Магнитные бури ночью вызвали расширение области полярных сияний. С 20 на 21 января ожидаются повторные вспышки на небе, но с меньшей интенсивностью.