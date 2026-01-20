Небо над Россией озарили полярные сияния: фото и видео

Яркие ночные вспышки наблюдали в регионах, которые расположены до 40 градуса северной широты. Полярные сияния минувшей ночью стали самыми сильными в этом столетии.
В Сети россияне поделились съемками красивейших пейзажей с яркими переливами на небе. Полярное сияние удалось увидеть жителям Нового Уренгоя, Запорожья, Карачаево-Черкесии, Калининграда.
Очевидцы выложили в интернет кадры из Мелитополя, Краснодара, Крыма. Небо над регионами осветили разноцветные огни.
Причиной полярных сияний стали магнитные бури, которые начались на Земле ночью 20 января. Им присвоили уровень G4, геомагнитный индекс дошел до восьми единиц.
Согласно прогнозу, в течение дня ожидается второй пик активности. Существует риск возвращения показателей до уровня бури G4 и выше.
Предстоящей ночью полярные сияния повторятся, но их сила будет ниже. Кроме того, наблюдениям может помешать высокая облачность, которая установится в большинстве регионов страны во вторник.
В Тикси и Анадыре вероятность формирования полярных сияний приближена к 100%. В Якутске показатель составляет около 30%.
Также увидеть свечение получится у жителей Кольского полуострова, Карелии, Красноярского края и Новороссийска. Насладиться красивым небом смогут в Якутии, Приморье и на Камчатке. В случае повторных магнитных бурь сияния появятся в небе над Крымом, Дагестаном и Полярном Уралом.