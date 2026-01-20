Камчатка не справляется с последствиями зимних снегопадов

«Честно, даже не знаю, как и охарактеризовать нашу жизнь… Той, привычной городской жизни нет с декабря месяца. Я сегодня впервые за две недели поехала по своим делам из дома. Такси не заказать, они не могут проехать. Нужно дойти до центральной дороги. Чтобы до нее дойти, ты бредешь по “козьим тропкам” либо лавируешь мимо едущих машин. Попасть под колеса шанс — наилегчайший.