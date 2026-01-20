Вспышный прием: магнитная буря повлияла на беспилотники, ориентацию птиц и здоровье землян

Экстремальная магнитная буря, вызванная аномальной солнечной активностью и сильнейшим радиационным штормом за последние десятилетия, повлияла на навигационные системы, работу техники, в том беспилотников и спутников, и даже ориентацию птиц. По словам специалистов, хотя воздействие таких событий на здоровье человека остается дискуссионным вопросом, самочувствие метеозависимых людей также могло ухудшиться — в зоне риска находятся пациенты с заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой и нервно-мышечной систем, а также с артритом и эпилепсией. О том, к каким последствиям на Земле и в космосе привело экстремальное явление, — в материале «Известий».
Радиационная буря в космосе
Ученые не исключают возникновения второго пика сильной магнитной бури, первая волна которой завершилась днем 20 января. Однако он будет уже не таким мощным, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев. По его словам, зафиксированные явления стали следствием последней мощной солнечной вспышки рентгеновского класса X1.9, которая произошла 18 января в области, расположенной в центральной части видимого солнечного диска напротив Земли. Вспышка сопровождалась сильным выбросом облака плазмы.
— Получилось, что активная область была недалеко от центрального меридиана Солнца, и это означало, что выброс неизбежно попадет в Землю. Первыми к нашей планете прилетели энергичные протоны. Они преодолели 150 млн км за 25 часов — для этого нужна средняя скорость более 1600 км/с. Их приход вызвал в окрестностях Земли радиационную бурю уровня S4. Поток протонов был громадный — дело дошло до 37 тыс. частиц в секунду на каждый квадратный сантиметр. Это значение находится на втором месте, начиная с 24 марта 1991 года, — рассказал Сергей Язев «Известиям».
В ночь на 20 января к Земле достигло и выброшенное во время вспышки облако плазмы, что привело к резкому росту скорости солнечного ветра. В результате началась крайне сильная геомагнитная буря, которая вскоре приблизилась к экстремальному уровню G4.7.— Она достигла уровня предыдущей очень сильной бури, наблюдавшейся 12 ноября 2025 года (тоже G4.7) и вплотную приблизилась к уровню G5 самой мощной бури за последние десятилетия, отмеченной
В некоторых СМИ распространились сообщения о якобы проведенной эвакуации экипажа МКС в один из модулей станции после мощной вспышки на Солнце. Однако эта информация не соответствует действительности, заявили в «Роскосмосе». Там сообщили, что повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу МКС.
«Российский экипаж Международной космической станции работает в штатном режиме по программе полета. Угрозы здоровью экипажа и безопасности станции нет», — говорится в сообщении госкорпорации.
Как рассказал «Известиям» врач по авиационной и космической медицине, старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Арслан Ниязов, на магнитные бури, как правило, реагируют метеозависимые люди с повышенной чувствительностью к погодным факторам. Космонавты же перед полетом проходят жесткий медицинский отбор и интенсивную подготовку, что снижает влияние подобных факторов на их состояние.
— Поэтому на борту МКС не фиксировались значимые изменения в их состоянии, связанные с геомагнитными возмущениями. При этом тема влияния магнитных полей на человека актуальна. Например, в Институте медико-биологических проблем изучают воздействие гипомагнитного поля — то есть ослабленного магнитного поля — в рамках подготовки к пилотируемым полетам в дальний космос, — отметил врач.
По его словам, дело в том, что все процессы в живых организмах, включая человека, в ходе эволюции формировались в условиях земного магнитного поля. Поэтому его отсутствие может привести к еще не изученным последствиям.
— Вместе с тем надо отметить, что существующие орбитальные станции (МКС и «Тяньгун»), находятся в пределах магнитного поля Земли.
Это представляет техногенную угрозу для бортовой аппаратуры, спутников и систем связи и приводит к значительному повышению радиационной нагрузки, подчеркнул Арслан Ниязов.
Поэтому такие события тщательно отслеживают, и, например, выходы в открытый космос планируют с учетом уровня солнечной активности. Неблагоприятное воздействие на организм космонавта в таких условиях — это накопление дозы радиации свыше допустимого уровня, отметил специалист.
Сейчас активность магнитной бури снижается, сообщил замдиректора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач.
— На данный момент наши приборы показывают, что магнитная буря утихает. Ночью она достигла своего максимума. Сейчас она постепенно снижается до уровня G2-G1, — пояснил он «Известиям».
По его словам, буря повлияла на работу спутников.
— Если не приостанавливать работу спутников, не реагировать на фактор комической погоды, то аппаратура даже может выйти из строя. Но при больших вспышках аппаратуру выключают, чтобы защитить, — сказал Александр Вольвач.
Магнитная буря на Земле
Тем временем в Сети появилось большое количество фотографий с северным сиянием. По словам очевидцев, его видно в небе над Сочи, Калининградом, Пермью и другими городами. Александр Вольвач подчеркнул, что в ближайшие дни можно будет наблюдать это явление.
— Полярные сияния можно будет наблюдать в северных регионах, конечно. В южных такая возможность не исключается, но все будет зависеть от мощности магнитной бури. Если класс снова поднимется до G4, то северное сияние будет и в Крыму, — сказал он.
Геомагнитные события такого масштаба могли повлиять на работу техники на Земле. По словам эксперта, проблемы наблюдались и с системой связи, а также с навигационной спутниковой системой и со всем, что связано с определением местоположения. С точки зрения навигации буря перестраивает ионосферу, что непосредственно влияет на измерение дальности до объектов (появляется дополнительная задержка сигнала). Существуют механизмы коррекции, но точность навигации снижается, добавил главный редактор IT-World.RU и журнала IT Expert Андрей Виноградов.
— Погрешность, которая в спокойных условиях дает метры, во время сильной бури может достигать десятков метров, а высокоточные режимы PPP/RTK, обеспечивающие сантиметры, могут деградировать до дециметров-метров или вовсе «падать» на минуты, поскольку нарушается как измерительная база. Для беспилотного транспорта это, действительно, принципиально: они используют навигацию не только для привязки к местности, но и как источник данных времени для синхронизации бортовых шин, лидаров/радаров, и сопоставления с картами, — сказал специалист.
Что касается здоровья людей, то магнитная буря может повлиять на самочувствие при расстройствах вегетативной нервной системы, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская. Неважно себя могут чувствовать люди с заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой и нервно-мышечных систем, артритами, эпилепсией.
— Колебание электромагнитного поля земли запускает небольшие перестройки в организме — может слегка увеличиться вязкость крови, поменяться тонус стенок капилляров, — указала она. — Все это влияет на кровоток и на самочувствие. Конкретные симптомы часто зависят от хронических заболеваний человека, но в основном люди жалуются на перебои в работе сердца, которые возникают из-за изменения тонуса блуждающего нерва, головокружение и головную боль, ноющую боль в суставах.
— К магнитной буре можно подготовиться: по возможности наладить режим, ложиться и вставать в одно время, спать не менее восьми часов, гулять на воздухе, пить воду, не переутомляться, избегать стрессов, — сказала врач. — Еще важно обратить внимание на питание: не употреблять алкоголь, энергетики, кофе, чай, какао, снизить количество сладостей и жирной пищи в рационе, есть больше белка (нежирное мясо, рыба, яйца, молоко), овощи и фрукты.
Повлияли геомагнитные возмущения не только на людей, но и на животных.
— Во время сильных магнитных бурь мы наблюдаем нарушения ориентации у птиц, когда проверяем их без доступа к астрономическим ориентирам — то есть когда кроме магнитного компаса, другого способа выбрать направление у них нет, — рассказал «Известиям» директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.
В природе птицы в такой ситуации или воспользуются астрономическим компасом (например, звездным), или, что скорее всего, просто не полетят в таких условиях, отметил ученый.