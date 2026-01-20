Вспышный прием: магнитная буря повлияла на беспилотники, ориентацию птиц и здоровье землян

— Погрешность, которая в спокойных условиях дает метры, во время сильной бури может достигать десятков метров, а высокоточные режимы PPP/RTK, обеспечивающие сантиметры, могут деградировать до дециметров-метров или вовсе «падать» на минуты, поскольку нарушается как измерительная база. Для беспилотного транспорта это, действительно, принципиально: они используют навигацию не только для привязки к местности, но и как источник данных времени для синхронизации бортовых шин, лидаров/радаров, и сопоставления с картами, — сказал специалист.