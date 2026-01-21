Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Поволжье в среду почувствует ледяное дыхание атмосферного фронта

На юге Дальнего Востока установится солнечная погода. На Камчатке продолжится передышка от снегопадов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -8° 0 м/с 73% 771 мм рт. ст.
Мальчик зимой на улице - какая погода 21 января

В среду, 21 января, непогода закрепится на Чукотке: туда придет сильная метель. Ситуацию в регионе усугубит близость оттепели.

В Тикси в середине рабочей недели ожидается −26 °C, в Верхоянске — −41 °C, в Мирном — −35 °C, в Бодайбо — −31 °C. В Чите температура составит −24 °C, в Благовещенске — −18 °C, в Хабаровске — −17 °C, во Владивостоке — −14 °C, в Южно-Сахалинске — −6 °C.

В Сибири атмосферный вихрь сдвинется на юг. На его место придут северные циклоны. На Таймыре пройдет снег, температура начнет повышаться. В Норильске — −25 °C, в Хатанге — −30 °C, в Салехарде — −28 °C. На юге Красноярского края в среду установится холод, но в ближайшие дни он сдаст позиции.

Западная Сибирь и Урал окажутся во власти морозов. В Екатеринбурге сегодня ожидается −23 °C, в Омске — −21 °C.

Дыхание холодов почувствует Поволжье. В Волго-Вятском районе прогнозируют −15 °C, завтра там похолодает до −25 °C и ниже. В центральной части пройдет легкий снег, температура установится от −3 до −8 °C. В Рязани — −4 °C, в Казани — −7 °C, в Вологде и Воронеже — −8 °C.

В низовьях Волги и Дона — около −5 °C, без осадков. На побережье Краснодарского края поднимется ветер. В Сочи — +7 °C, в Севастополе — +3 °C, в Новороссийске — +5 °C.

В Санкт-Петербурге — −3, осадков не ожидается. В Москве температура установится около −3, пройдет небольшой снег.

Геомагнитная ситуация останется возмущенной. С утра на Земле зарегистрировали сильную магнитную бурю G3.