Поволжье в среду почувствует ледяное дыхание атмосферного фронта

В Сибири атмосферный вихрь сдвинется на юг. На его место придут северные циклоны. На Таймыре пройдет снег, температура начнет повышаться. В Норильске — −25 °C, в Хатанге — −30 °C, в Салехарде — −28 °C. На юге Красноярского края в среду установится холод, но в ближайшие дни он сдаст позиции.