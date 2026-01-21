Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Сильнейший в столетии геомагнитный шторм не стихает вторые сутки

В ночь на вторник, 20 января, геомагнитный индекс взлетел до восьми баллов. Ученые присвоили начавшейся магнитной буре класс G4.7.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -8° 0 м/с 73% 771 мм рт. ст.
Источник: Freepik

В среду, 21 января, показатели остаются в красной зоне. За границей нормы они находятся уже более 30 часов. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Пик геомагнитного удара пришелся на вторник. В момент наивысшей активности показатели поставили рекорд столетия. Солнечные протоны разогнались до 37 тысяч единиц.

В среду ученые продолжили регистрировать высокую геомагнитную активность. С утра на Земле действовали магнитные бури уровнем G3. К полудню по московскому времени они снизили показатели до события класса G2.

Индекс Кр опустился с восьми до шести единиц. Скорость солнечного ветра составила около 700 километров в секунду. Плотность плазменного облака варьировалась между одним и тремя баллами.

Согласно обновленному прогнозу, тенденция на снижение сохранится. Магнитные бури перейдут в разряд геомагнитных возмущений ближе к вечеру 21 января. В зеленой зоне показатели окажутся не ранее чем в четверг.

22 января вероятность магнитных бурь составит 31%. Шанс на слабые возмущения — 40%. Солнечный ветер сохранит скорость около 700 километров в секунду. Плотность вещества установится около двух единиц. Интенсивность полярность сияний предстоящей ночью будет находиться выше 10 баллов.