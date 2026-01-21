Центральная Россия готовится к рекордным за зиму морозам

В Центральной России прогнозируют самые сильные морозы за текущую зиму. В среду, 21 января, в Москве воздух остынет до −4 °С. В пятницу, 23 января, столбик термометра упадет до −12 °С. Местами температура достигнет −15 °С. К концу недели значение окажется ниже климатической нормы на 11 градусов: грянут 30-градусные морозы. Об этом рассказали в издании «Метеовести».