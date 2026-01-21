Центральная Россия готовится к рекордным за зиму морозам

В Центральной России прогнозируют самые сильные морозы за текущую зиму. В среду, 21 января, в Москве воздух остынет до −4 °С. В пятницу, 23 января, столбик термометра упадет до −12 °С. Местами температура достигнет −15 °С. К концу недели значение окажется ниже климатической нормы на 11 градусов: грянут 30-градусные морозы. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
В средней полосе страны грянут морозы от −10 до −15 °С. В Поволжье ожидается падение столбика термометра до −20 °С.
В среду теплый воздух под влиянием воздушных вихрей сместится на юг России. В северные регионы, наоборот, проникнет гребень антициклона — он принесет с собой холод Арктики.
Из-за такого движения атмосферных масс на Урале грянут рекордные морозы. Холода усилятся на Русском Севере. В дневные часы в Приморье прогнозируют от −20 до −25 °С.
Аномальные холода предстоит пережить Заполярью. В Мурманске оттепель закончится, ей на смену придут холода до −10 °С.
Однако пройти дальше холодный фронт не сможет. В западных и северо-западных районах Русской равнины сохранится прежняя погода с умеренной прохладой. Днем температура воздуха составит от −2 до −7 °С. На юге начнется потепление. В Причерноморье термометр покажет от −2 до +3 °С.
Пик тепла в южной части России придется на конец недели. В Крыму и на Кубани воздух к четвергу прогреется до +3−4 °С. Температурный фон превысит климатическую норму на несколько единиц. В субботу, 24 января, термометр покажет +5 °С, в воскресенье, 25 января, ожидается +8 °С.
В Причерноморье температура будет с каждым днем все выше. В Симферополе к концу недели она установится около +1 °С.