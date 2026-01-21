Космонавт снял рекордное полярное сияние с борта корабля: видео

Интенсивность полярных сияний в пик геомагнитной активности превысила показатели имеющейся 10-балльной шкалы. Значение в ночь на вторник, 20 января, поднялось выше 18 единиц.
С 20 на 21 января показатели слегка снизились, но остались в красной зоне. Минувшей ночью полярные сияния россияне смогли увидеть еще раз. Однако, по словам синоптиков, наблюдениям могла помешать облачная погода.
Лучше всего разноцветные вспышки были видны из космоса. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился видео этого редкого явления.
Северное сияние имело красный оттенок. Ближе к земной поверхности появилась «зелень».
Космонавт объяснил, что зеленый цвет дают атомы кислорода, которые находятся на высоте около 100 километров над уровнем земной поверхности. Красный появляется на высоте от 300 до 400 километров.
Он также добавил, что такая алая расцветка встречается редко, так как для ее формирования необходимо много энергии. Текущая магнитная буря смогла предоставить требуемый объем с запасом.
Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что экипаж словно плыл внутри этого света. В действительности космический аппарат захватил только крайние широты, где наблюдали вспышки.