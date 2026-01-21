Путин предложил правительству обсудить зимний сезон в регионах России

«Предлагаю начать с того, как регионы, в том числе находящиеся вблизи от линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон — как работает энергетическая инфраструктура, обеспечивается подача электричества, тепла, воды в дома граждан, на предприятия и в организации социальной сферы. Затронем и ситуацию в транспортной отрасли, которая справляется с последствиями серьезных снегопадов и низких температур», — сказал он.
Открывая встречу, Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе после завершения новогодних праздников. Первым президент РФ предложил выступить министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 10 января сообщил, что снегопад, зафиксированный в Москве 9 января, побил полувековой рекорд, став самым интенсивным за последние 56 лет. Он уточнил, что за сутки в осадкомер на метеостанции ВДНХ попало 22 мм осадков, что составило 42% месячной нормы.
Из-за произошедшего в ночь с пятницы, 9 января, на субботу, 10 января, движение на отдельных участках МКАД оказалось практически парализовано, а работа московских авиагаваней была нарушена.