Путин предложил правительству обсудить зимний сезон в регионах России

Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами правительства РФ предложил обсудить прохождение зимнего периода в приграничье и других регионах, а также работу транспорта в условиях сильных снегопадов.

«Предлагаю начать с того, как регионы, в том числе находящиеся вблизи от линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон — как работает энергетическая инфраструктура, обеспечивается подача электричества, тепла, воды в дома граждан, на предприятия и в организации социальной сферы. Затронем и ситуацию в транспортной отрасли, которая справляется с последствиями серьезных снегопадов и низких температур», — сказал он.

Открывая встречу, Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе после завершения новогодних праздников. Первым президент РФ предложил выступить министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 10 января сообщил, что снегопад, зафиксированный в Москве 9 января, побил полувековой рекорд, став самым интенсивным за последние 56 лет. Он уточнил, что за сутки в осадкомер на метеостанции ВДНХ попало 22 мм осадков, что составило 42% месячной нормы.

Из-за произошедшего в ночь с пятницы, 9 января, на субботу, 10 января, движение на отдельных участках МКАД оказалось практически парализовано, а работа московских авиагаваней была нарушена.