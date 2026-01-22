К Центральной России приближаются 30-градусные холода

Причиной резкого похолодания в Центральной России на текущей неделе станет сибирский циклонический вихрь. К выходным захватит полностью среднюю полосу европейской части страны — придут аномальные морозы. Об этом сообщили представители Gismeteo.
Первыми похолодание почувствуют жители Костромской области. В пятницу, 23 января, воздух остынет от −19 °C до −24 °C. Возможна гололедица на дорогах.
Пик холодов прогнозируют на субботу и воскресенье, 24 и 25 января. В ночные часы температурный фон опустится от −21 °C до −26 °C.
Самый сильный холод сосредоточится в восточной части Центральной России. Местами возможны 32-градусные федосеевы морозы.
Сибирский циклон принесет в округ туманы и изморозь. Благодаря им существует высокая вероятность формирования солнечного гало и световых столбов. Также синоптики сообщили о возможных пурпурных закатах.
В Москве в пятницу, 23 января, температура установится около −14 °C. В Подмосковье ожидается похолодание до −17 °C. Ситуацию усугубит ветер, который разгонится до восьми метров в секунду.
В субботу, 24 января, воздух в столице остынет до −21 °C, по области — до −23 °C. Ветер успокоится, но появится гололедица.
В ночь на воскресенье, 25 января, пойдет легкий снег. Температура днем продолжит понижаться и составит −24 °C.
В понедельник, 26 января, в Москве потеплеет до −19 °C, продолжится снег. Морозы начнут сбавлять обороты.