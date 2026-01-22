Ричмонд
В Антарктиде создали первый в мире ледяной архив

Основная задача объекта — сформировать климатическую библиотеку Земли. По прогнозу ученых, сооружение переживет таяние ледников.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Ледяное хранилище создали в Антарктиде на станции Конкордия. Расположили на высоте 3200 метров. Первые экземпляры для хранения ученые привезли из Альп. Об этом сообщили в издании CNRS.

На объекте поддерживается постоянный температурный режим — около −52 °C. Такая температура считается оптимальной для сохранения ледяных глыб, так как приближена к естественным условиям.

Хранилище находится в центральной части Антарктиды. Представляет собой тоннель длиной 35 метров, вырытый прямо во льдах, в вечной мерзлоте.

Кроме того, стены самого архива хранят историю климата на планете. В них видны пузырьки воздуха, встречаются следы вулканических частиц и пыли. Эти включения содержат информацию о природе, которая существовала несколько тысяч лет назад.

По задумке ученых, ледяная библиотека поможет изучить условия прошлого. Благодаря этому получится разработать новые технологии для борьбы с глобальными изменениями климата на Земле.

Эксперты рассказали, что проект разрабатывали около 10 лет. Антарктиду выбрали в качестве локации благодаря ее нейтральному статусу на международной арене.

Ученые планируют ежегодно пополнять архив льдами из разных мест. В ближайшее время намереваются привести экземпляры из Анд и Гималаев.