В Антарктиде создали первый в мире ледяной архив

Ледяное хранилище создали в Антарктиде на станции Конкордия. Расположили на высоте 3200 метров. Первые экземпляры для хранения ученые привезли из Альп. Об этом сообщили в издании CNRS.
На объекте поддерживается постоянный температурный режим — около −52 °C. Такая температура считается оптимальной для сохранения ледяных глыб, так как приближена к естественным условиям.
Кроме того, стены самого архива хранят историю климата на планете. В них видны пузырьки воздуха, встречаются следы вулканических частиц и пыли. Эти включения содержат информацию о природе, которая существовала несколько тысяч лет назад.
По задумке ученых, ледяная библиотека поможет изучить условия прошлого. Благодаря этому получится разработать новые технологии для борьбы с глобальными изменениями климата на Земле.
Эксперты рассказали, что проект разрабатывали около 10 лет. Антарктиду выбрали в качестве локации благодаря ее нейтральному статусу на международной арене.
Ученые планируют ежегодно пополнять архив льдами из разных мест. В ближайшее время намереваются привести экземпляры из Анд и Гималаев.