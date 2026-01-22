Ричмонд
Нехватка воды угрожает крупнейшим городам по всему миру. Что случилось

Без воды рискуют остаться Пекин, Лос-Анджелес и Тегеран.

Половина крупнейших городов планеты столкнулась с риском острой нехватки воды. Под угрозой оказались более миллиарда жителей мегаполисов, в том числе жители Пекина, Дели и Лос-Анджелеса, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования организации Watershed Investigations.

Анализ показал, что уже сейчас 50 из 100 крупнейших городов мира страдают от дефицита воды, а 39 мегаполисов находятся в зонах с крайне высоким уровнем ее нехватки. В этих населенных пунктах объемы забора воды для людей и промышленности практически достигли предела доступных запасов.

К мегаполисам с экстремальной нагрузкой на водные ресурсы исследователи отнесли Пекин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро и Дели. Высокий уровень нагрузки зафиксировали в Лондоне, Бангкоке и Джакарте.

Ученые из Университетского колледжа Лондона дополнительно изучили спутниковые сведения NASA за последние 20 лет и обнаружили устойчивую тенденцию к исчезновению воды в Ченнаи (Индия), Тегеране (Иран) и Чжэнчжоу (Китай). Изучить ситуацию с нехваткой воды подробнее можно с помощью интерактивной карты.

Исследование показывает, что в крупных городах, расположенных в регионах с сильной засухой, на сегодняшний день проживают около 1,1 миллиарда человек. Ученые отмечают, что главными причинами дефицита воды становятся неэффективное управление водными ресурсами и изменение климата.

Некоторые города буквально находятся на грани катастрофы. Уже шестой год страдающий от засухи Тегеран опасно близок к нулевому дню — моменту, когда у жителей вовсе не останется воды. В прошлом году президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в случае, если засуха продолжится, придется перенести столицу из Тегерана на юг страны.

На этом фоне эксперты ООН объявили, что мир вступил в период так называемого водного банкротства. Это значит, что разрушение многих водных ресурсов стало постоянным и необратимым. Бьет тревогу и Всемирный банк: по сведениям группы, за последние 20 лет мировые запасы резко сократились, планета ежегодно теряет около 324 миллиардов кубометров пресной воды — этого хватило бы на удовлетворение годовых потребностей 280 миллионов человек, или примерно половины населения Индонезии.

Последствия водного кризиса в мире

Спутниковые исследования показывают, что с 2002 года площадь земель, страдающих от потери воды, ежегодно увеличивается вдвое. Она исчезает как из поверхностных водоемов: озер и рек — так и из подземных водоносных горизонтов, которые являются важным источником питьевой воды по всему миру.

Уже сейчас по всему Северному полушарию образовались регионы с сильнейшей засухой. Наиболее пострадавшие районы располагаются вдоль западного побережья Северной Америки, юго-запада Северной Америки и Центральной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Первым в мире мегаполисом, оставшимся без воды, может стать столица Афганистана Кабул, говорится в докладе международной неправительственной организации Mercy Corps.

По сведениям отчета, половина городских скважин уже пересохли. Сейчас водозабор превышает естественное восстановление запасов на 44 миллиона кубометров в год. Если ситуация не изменится, все водоносные горизонты города иссякнут уже к 2030-му.

Еще одна проблема — загрязнение воды. Около 80% подземных вод в Кабуле непригодны для питья из-за сточных вод, солей и мышьяка. При этом доступ к чистой воде стал роскошью: многие семьи тратят на покупку воды до трети дохода.

