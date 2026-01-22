Нехватка воды угрожает крупнейшим городам по всему миру. Что случилось

На этом фоне эксперты ООН объявили, что мир вступил в период так называемого водного банкротства. Это значит, что разрушение многих водных ресурсов стало постоянным и необратимым. Бьет тревогу и Всемирный банк: по сведениям группы, за последние 20 лет мировые запасы резко сократились, планета ежегодно теряет около 324 миллиардов кубометров пресной воды — этого хватило бы на удовлетворение годовых потребностей 280 миллионов человек, или примерно половины населения Индонезии.