Сильнейшие магнитные бури 2026 года подошли к концу

Ученые объяснили, что событие вызвала вспышка на Солнце класса Х1.9. Выброс плазмы произошел в воскресенье, 18 января, из области 4341. Ранее она стала источником еще двух вспышек на звезде. Но в последний раз Земля находилась почти на прямой линии к локации, поэтому воздействие оказалось сильным.