Сильнейшие магнитные бури 2026 года подошли к концу

Обрушившиеся на Землю в начале недели магнитные бури стали сильнейшими в 2026 году. Кроме того, они побили рекорд XXI века по плотности заряженных частиц. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Значение солнечного ветра в пик удара достигло 37 000 единиц. Это в 1000 раз превысило красный уровень и в 20 раз опередило самые мощные события текущего столетия. Последнему лидеру принадлежал показатель плотности в 30 000 единиц. Абсолютным рекордсменом остались бури начала XX века: тогда зарегистрировали 43 000 баллов.
Конец магнитных бурь отметили в среду, 21 января, около 16:00 по московскому времени. Показатели покинули красную область. Индекс геомагнитной активности Кр снизился до четырех.
Ученые объяснили, что событие вызвала вспышка на Солнце класса Х1.9. Выброс плазмы произошел в воскресенье, 18 января, из области 4341. Ранее она стала источником еще двух вспышек на звезде. Но в последний раз Земля находилась почти на прямой линии к локации, поэтому воздействие оказалось сильным.
Ухудшение геомагнитной ситуации на планете привело к сбоям в работе космических аппаратов. Датчики не смогли точно определить скорость потока во время удара. Ученые подчеркнули, что им еще предстоит разобраться во всех последствиях происшествия.
Согласно расчетам, поток плазмы движется в сторону Юпитера. В четверг догонет комету 3I/ATLAS.