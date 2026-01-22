Ричмонд
Половина глобальных выбросов CO₂ оказались на счету 32 компаний

Согласно сведениям издания The Guardian, 17 из 20 крупнейших источников выбросов на планете — государственные компании. Все они выступили против поэтапного отказа от ископаемого топлива.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источники выброса углекислого газа в атмосферу
Источник: Freepik

В число стран, которые служат основными источниками выбросов углекислого газа, вошли Саудовская Аравия, Россия, Китай, Иран, ОАЭ и Индия. При этом более 80 государств поддержали инициативу о постепенном отказе от подобных веществ.

Лидером среди компаний по объему выбросов стала нефтяная организация Saudi Aramco. На ее долю в 2024 году пришлось около 1,7 миллиарда тонн CO₂. Второе место заняла частная фирма ExxonMobil. Ей принадлежало около 610 миллионов тонн выбросов.

Эксперты отметили, если Saudi Aramco была бы страной, то заняла бы пятое место в мире, уступив России. ExxonMobil оказалась бы на девятой строчке, опередив Южную Корею.

Год назад аналогичная доля выбросов приходилась на 36 компаний. Это свидетельствует о концентрации углеродоемкого производства.

Специалисты объяснили, что для выполнения целей Парижского соглашения глобальные выбросы должны сократиться на 45% к 2030 году. Тогда удастся удержать уровень мирового потепления на отметке полтора градуса. Однако текущая динамика сделала эту задачу практически невыполнимой.

Основной из причин стали слияния в нефтяном секторе. Например, компания ExxonMobil приобрела Pioneer Natural Resources.

