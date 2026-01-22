В Новой Зеландии оползень накрыл кемпинг с отдыхающими: видео

Согласно информации издания Daily Mail, оползень сошел в четверг, 22 января. Снес автомобили и палатки с людьми, которые находились в зоне отдыха.
Несколько взрослых и детей оказались под оползневыми потоками — они числятся пропавшими без вести. Еще двоих отдыхающих нашли мертвыми: не смогли выбраться из строения. Точное число жертв власти не называют.
По словам очевидцев, перед началом оползня они услышали громкий треск. Как оказалось, это разрушился холм.
На место происшествия прибыли спасатели. Эксперты рассказали, что услышали крики людей под завалами грунта. Однако после 15 минут работы звуки прекратились. Несмотря на это, спасательные бригады продолжили искать выживших. Ситуацию усложнил риск повторного оползня.
В пяти районах объявили чрезвычайное положение местного уровня. Там существует высокая вероятность наводнений и селей.
В Пунаруку объявили масштабную эвакуацию. Спасатели призвали подняться местных жителей как можно выше, чтобы оказаться в безопасной зоне.
Синоптики предупредили о продолжении сильных ливней в Новой Зеландии. Эпицентр непогоды сосредоточился в районе Северного острова. Там действует красный уровень опасности.