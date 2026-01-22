Доходы американцев упали на 12% из-за климатического кризиса

Несмотря на заявления Дональда Трампа о «мошенничестве» и «дорогостоящей мистификации» в отношении политики сокращения выбросов, реальность оказалась обратной. Если бы не глобальное потепление, доходы американцев сейчас были бы в среднем на 12% выше, чем в начале тысячелетия.
Ученые сопоставили климатические модели с реальными сведениями за 1969−2019 годы. Анализ показал: постепенное повышение температуры незаметно, но устойчиво подрывает экономику. Речь не о единоразовом кризисе, а о накапливающихся потерях, которые распространяются по всей стране.
Ученые раскрыли главные причины сложившейся ситуации. Во‑первых, снизилась урожайность сельскохозяйственных культур. Во‑вторых, увеличилось число заболеваний. В‑третьих, уменьшилось время безопасной работы на открытом воздухе из-за высокой температуры — особенно в строительстве, сельском хозяйстве и производстве.
Аномальная жара в Калифорнии и Аризоне привела к неурожаям и перебоям в логистике из‑за лесных пожаров. Это подняло цены на продукты, сделало материалы дефицитными — снизились доходы по всей стране.
Ученые отметили, что игнорирование климатического кризиса обходится американцам дороже, чем инвестиции в зеленую энергетику. Борьба с глобальным потеплением стала экономической необходимостью.