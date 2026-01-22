Доходы американцев упали на 12% из-за климатического кризиса

Несмотря на заявления Дональда Трампа о «мошенничестве» и «дорогостоящей мистификации» в отношении политики сокращения выбросов, реальность оказалась обратной. Если бы не глобальное потепление, доходы американцев сейчас были бы в среднем на 12% выше, чем в начале тысячелетия.