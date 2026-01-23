На Камчатке зафиксировали три афтершока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 января. /ТАСС/. Специалисты за сутки зафиксировали в Камчатском крае три афтершока июльского землетрясения. Один из них ощущался жителями силой до 5 баллов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.