На Камчатке зафиксировали три афтершока

«За сутки зафиксировано три афтершока магнитудой от 4,0 до 6,4. Один из них ощущался в населенных пунктах силой до 5 баллов», — говорится в сообщении.
Утром 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8.
