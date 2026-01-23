Стало известно, с каких регионов России в пятницу начнется похолодание

В пятницу, 23 января, на юге Дальнего Востока ожидается спокойная метеообстановка. Во Владивостоке — −14 °C и солнце. Температурный фон окажется немного холоднее нормы.
В Тикси сегодня прогнозируют −23 °C, в Верхоянске — −37 °C, в Мирном — −35 °C, в Чите — −23 °C. В Благовещенске термометр покажет −17 °C, в Хабаровске — −19 °C.
В Сибири продолжит властвовать холодный циклон. Уменьшит пыл только около Байкала. В Иркутске днем ожидается −17 °C. От Красноярска до Омска сохранится мороз до −27 °C. Это холоднее, чем в Заполярье. В Норильске сегодня температура составит −24 °C, в Салехарде — −22 °C, в Ханты-Мансийске — −32 °C.
На пике морозов окажется Урал. В Перми — −27 °C, в Екатеринбурге — −26 °C, в Оренбурге — −17 °C.
На европейской территории России за погоду будет отвечать аномально морозный антициклон. Осадков не ожидается, но резко похолодает. Вдали от морозов окажутся только северные районы. В Архангельске — −5 °C, в Мурманске — −6 °C. В Ижевске похолодает до −28 °C, в Казани — до −22 °C.
В низовьях Волги установится прохладная погода, но на Черноморском побережье ожидается плюс. В Ялте — +9 °C, в Сочи — +11 °C, в Новороссийске — +8 °C, пройдут дожди.
В Санкт-Петербурге и Москве сегодня термометр покажет −12 °C. Днем местами выглянет солнце.
Геомагнитный фон окажется в неустойчивом положении. В ночь на пятницу ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G1. К утру геомагнитный индекс снизился до уровня слабых возмущений.