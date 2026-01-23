Стало известно, с каких регионов России в пятницу начнется похолодание

В Сибири продолжит властвовать холодный циклон. Уменьшит пыл только около Байкала. В Иркутске днем ожидается −17 °C. От Красноярска до Омска сохранится мороз до −27 °C. Это холоднее, чем в Заполярье. В Норильске сегодня температура составит −24 °C, в Салехарде — −22 °C, в Ханты-Мансийске — −32 °C.