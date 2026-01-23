Синоптик Леус оценил шансы на январскую оттепель в Москве

Несмотря на резкое похолодание в выходные, оно задержится в Москве недолго. Уже с начала следующей недели температурный фон начнет повышаться. Редакция Погода Mail спросила специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, возможен ли приход оттепели в столицу.

«Прогноз погоды не имеет однозначного трактования: правда или неправда, да или нет. Это некая вероятность того или иного события. Я считаю, что вероятность оттепели до конца января в Москве невелика», — объяснил эксперт.