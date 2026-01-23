Синоптик Леус оценил шансы на январскую оттепель в Москве

Несмотря на резкое похолодание в выходные, оно задержится в Москве недолго. Уже с начала следующей недели температурный фон начнет повышаться. Редакция Погода Mail спросила специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, возможен ли приход оттепели в столицу.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после выходных в столице столбик на термометре может установиться около нуля градусов. Такая резкая смена погоды способна произойти уже к среде, 28 января.
Синоптик объяснил, что в столичный регион с западного направления пробьется циклон и сместит холодные воздушные массы на восток. Морозы спадут ко вторнику, 27 января. Но температура в этот день все равно сохранит отрицательные значения.
Вместе с потеплением регион ожидает понижение атмосферного давления. На следующей неделе значения на барометре окажутся выше климатической нормы на 12−15 единиц. Метеозависимым людям рекомендуем внимательно относиться к состоянию в эти дни.