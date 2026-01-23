На Земле минувшей ночью произошла короткая магнитная буря уровня G1

В ночь на пятницу, 23 января, ученые зафиксировали на Земле превышение индекса геомагнитной активности Кр. Произошла магнитная буря уровня G1. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Событию немного не хватило до уровня G2. Пик активности пришелся на период с 00:00 до 03:00 по московскому времени. К утру показатель Кр упал до границ слабых геомагнитных возмущений. К 09:00 по московскому времени пришел в норму.
Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что на обращенную к Земле сторону Солнца вышла область 4294−4298. Два месяца назад там сосредоточились крупные темные пятна, суммарная площадь которых составляла 2300 единиц. Например, размер зоны 4341, которая стала причиной недавней мощной бури, достигал 500 единиц.
После появления в поле зрения ученых область 4294−4298 оказалась чистой. Накопленную энергию поглотило Солнце — для нашей планеты угрозы не выявили.
Согласно прогнозу, в пятницу вероятность повторных воздействий на магнитосферу Земли составляет 40%. Риск прихода слабых магнитных бурь доходит до 17%. В выходные шанс геомагнитных возмущений снизится. Показатель Кр будет находиться в зеленой зоне.