Позднякова раскрыла, что февраль принесет в Москву

Климатическая норма последнего месяца зимы составляет −5,9 °C. Превышает январский показатель на 0,3 градуса.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 59% 763 мм рт. ст. +3°
Погода в Москве в феврале 2026
Источник: РИА "Новости"

Согласно многолетним наблюдениям за метеоситуацией в Москве, в начале февраля средняя температура составляет −7,6 °C. К концу месяца показатель поднимается до −3,7 °C. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в феврале в столичном регионе выпадает около 44 миллиметров осадков. Однако зима в этом году может выйти за рамки нормы. Эксперт объяснила, что предварительные расчеты указали на положительную аномалию температуры. В среднем воздух в Москве прогреется выше нормы на два градуса.

Прогноз относительно объема осадков в феврале также будет отличаться от обычных значений. В предстоящий месяц влаги выпадет больше положенного. Синоптик объяснила, что такую тенденцию подтверждают семь моделей расчетов, в том числе американская NCEPT. Противоположную ситуацию показала только система Рединга ECMWF.

Татьяна Позднякова отметила, что минувшая ночь в столичном регионе прошла с большой разницей температур в зависимости от района. Запад Подмосковья оказался в зоне высокой облачности — температурный фон там был выше, чем на востоке. В Новом Иерусалиме значение установилось около −10 °C. В Черустях показатель опустился до −21,8 °C.

Согласно прогнозу, в течение дня в Москве продолжится похолодание. Пик морозов придется на выходные. Затем в регион вернется теплый воздух, который может стать причиной оттепели.