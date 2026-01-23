Позднякова раскрыла, что февраль принесет в Москву

Согласно многолетним наблюдениям за метеоситуацией в Москве, в начале февраля средняя температура составляет −7,6 °C. К концу месяца показатель поднимается до −3,7 °C. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, в феврале в столичном регионе выпадает около 44 миллиметров осадков. Однако зима в этом году может выйти за рамки нормы. Эксперт объяснила, что предварительные расчеты указали на положительную аномалию температуры. В среднем воздух в Москве прогреется выше нормы на два градуса.
Прогноз относительно объема осадков в феврале также будет отличаться от обычных значений. В предстоящий месяц влаги выпадет больше положенного. Синоптик объяснила, что такую тенденцию подтверждают семь моделей расчетов, в том числе американская NCEPT. Противоположную ситуацию показала только система Рединга ECMWF.
Татьяна Позднякова отметила, что минувшая ночь в столичном регионе прошла с большой разницей температур в зависимости от района. Запад Подмосковья оказался в зоне высокой облачности — температурный фон там был выше, чем на востоке. В Новом Иерусалиме значение установилось около −10 °C. В Черустях показатель опустился до −21,8 °C.
Согласно прогнозу, в течение дня в Москве продолжится похолодание. Пик морозов придется на выходные. Затем в регион вернется теплый воздух, который может стать причиной оттепели.