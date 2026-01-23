Американцев призвали не доверять приложению «Погода» от Apple

Эксперты отмечают, что приложение Apple нередко отображает расчеты осадков на срок до 10 дней вперед, тогда как погодные модели не способны с высокой точностью оценивать параметры конкретного циклона на таком горизонте. В результате в интерфейсе «Погоды» появляются экстремальные значения, включая прогнозы выпадения десятков сантиметров снега, которые затем активно расходятся в соцсетях и вызывают панику.