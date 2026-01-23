Ричмонд
Ученые установили связь ночного освещения городов с обострением аллергии

Американские ученые на протяжении 12 лет — с 2012 по 2023 год — анализировали состояние северо‑востока США. Эта часть страны — одна из самых освещенных.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Фонарь — как ночное освещение влияет на здоровье людей
Источник: Unsplash

Исследование показало, что искусственное освещение сбивает биологические ритмы растений. Из‑за этого сезон пыльцы становится длиннее и опаснее для аллергиков. Результаты опубликовали в издании Naked Science.

Ученые сопоставили замеры пыльцы, спутниковые снимки ночного освещения и климатические показатели. Благодаря моделированию отделили влияние света от воздействия температуры — выявили тревожную закономерность.

В районах с интенсивной подсветкой сезон пыльцы начинается раньше, а заканчивается позже. В некоторых случаях сдвиг достиг 20 дней по сравнению с темными зонами. Более того, искусственное освещение оказалось более весомым фактором задержки цветения, чем температура воздуха.

Ученые объяснили, что деревья под фонарями воспринимают длинный световой день как сигнал к продолжению вегетации — пыльца образуется до глубокой осени.

Последствия ощутили на себе жители крупных городов: в Нью‑Йорке и Филадельфии сезон аллергии увеличился до 250 дней в году. При этом выросла интенсивность пыления. Концентрация аллергенов возросла с 17% до 27%.

Исследование доказало, что световое загрязнение городов превратилось из категории простого неудобства в реальный риск для здоровья. Ученые предложили пересмотреть подход к градостроительству. Например, избегать высадки светочувствительных аллергенных растений: платаны и амброзии — вблизи уличных фонарей. Кроме того, призвали учитывать карту ночного освещения при составлении прогнозов для аллергиков.