Ученые установили связь ночного освещения городов с обострением аллергии

В районах с интенсивной подсветкой сезон пыльцы начинается раньше, а заканчивается позже. В некоторых случаях сдвиг достиг 20 дней по сравнению с темными зонами. Более того, искусственное освещение оказалось более весомым фактором задержки цветения, чем температура воздуха.