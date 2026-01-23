Ученые установили связь ночного освещения городов с обострением аллергии

Исследование показало, что искусственное освещение сбивает биологические ритмы растений. Из‑за этого сезон пыльцы становится длиннее и опаснее для аллергиков. Результаты опубликовали в издании Naked Science.
Ученые сопоставили замеры пыльцы, спутниковые снимки ночного освещения и климатические показатели. Благодаря моделированию отделили влияние света от воздействия температуры — выявили тревожную закономерность.
В районах с интенсивной подсветкой сезон пыльцы начинается раньше, а заканчивается позже. В некоторых случаях сдвиг достиг 20 дней по сравнению с темными зонами. Более того, искусственное освещение оказалось более весомым фактором задержки цветения, чем температура воздуха.
Последствия ощутили на себе жители крупных городов: в Нью‑Йорке и Филадельфии сезон аллергии увеличился до 250 дней в году. При этом выросла интенсивность пыления. Концентрация аллергенов возросла с 17% до 27%.
Исследование доказало, что световое загрязнение городов превратилось из категории простого неудобства в реальный риск для здоровья. Ученые предложили пересмотреть подход к градостроительству. Например, избегать высадки светочувствительных аллергенных растений: платаны и амброзии — вблизи уличных фонарей. Кроме того, призвали учитывать карту ночного освещения при составлении прогнозов для аллергиков.