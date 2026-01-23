Ученые объяснили, как реки России помогают охлаждать Арктику

Когда эти вещества попадают в воду, а потом на воздух, то начинают разлагаться под действием солнца и кислорода. В результате образуются мельчайшие частицы — аэрозоли. Участвуют в формировании облаков, которые, в свою очередь, влияют на температуру окружающей среды и помогают сдерживать потепление в Арктике.