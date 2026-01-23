Ричмонд
Ученые объяснили, как реки России помогают охлаждать Арктику

Благодаря рекам Сибири образуются аэрозоли. Это микроскопические капли, способные долго оставаться в воздухе.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 41% 764 мм рт. ст. +3°
Влияние рек России на климат Арктики
Источник: Unsplash

Главную роль в этом процессе играют Лена и другие крупные реки, которые впадают в Северный Ледовитый океан. Несут в него органическую материю — остатки растений и продукты жизнедеятельности микробов. Об этом рассказали в издании ТАСС.

Когда эти вещества попадают в воду, а потом на воздух, то начинают разлагаться под действием солнца и кислорода. В результате образуются мельчайшие частицы — аэрозоли. Участвуют в формировании облаков, которые, в свою очередь, влияют на температуру окружающей среды и помогают сдерживать потепление в Арктике.

К такому выводу пришли ученые после девяти лет наблюдений — с 2010 по 2018 год — на метеостанции в Тикси. Специалисты собирали пробы воздуха и следили, как перемещаются воздушные массы над Арктикой. Полученные сведения сверяли со снимками спутников Aqua, Envisat и CryoSat‑2.

Оказалось, когда ветер проходит над водами сибирских рек, в атмосфере становится намного больше аэрозолей. Их образуется в три раза больше, а растут они на 60% быстрее.

Кроме того, реки России создают аэрозоли гораздо активнее, чем аналогичные районы Аляски и Гренландии. Это открытие помогло ученым точнее понять климатические процессы в регионе и их влияние на другие участки земного шара.

