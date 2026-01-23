Ученые объяснили, как реки России помогают охлаждать Арктику

Главную роль в этом процессе играют Лена и другие крупные реки, которые впадают в Северный Ледовитый океан. Несут в него органическую материю — остатки растений и продукты жизнедеятельности микробов. Об этом рассказали в издании ТАСС.
Когда эти вещества попадают в воду, а потом на воздух, то начинают разлагаться под действием солнца и кислорода. В результате образуются мельчайшие частицы — аэрозоли. Участвуют в формировании облаков, которые, в свою очередь, влияют на температуру окружающей среды и помогают сдерживать потепление в Арктике.
К такому выводу пришли ученые после девяти лет наблюдений — с 2010 по 2018 год — на метеостанции в Тикси. Специалисты собирали пробы воздуха и следили, как перемещаются воздушные массы над Арктикой. Полученные сведения сверяли со снимками спутников Aqua, Envisat и CryoSat‑2.
Кроме того, реки России создают аэрозоли гораздо активнее, чем аналогичные районы Аляски и Гренландии. Это открытие помогло ученым точнее понять климатические процессы в регионе и их влияние на другие участки земного шара.