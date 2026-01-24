Россияне увидели «второе Солнце»

В декабре в небе над Пермским краем заметили похожие на ледяные иглы световые столбы. Подобный эффект возникает из-за отражения света от плоских шестиугольных кристаллов льда. Также явление могли наблюдать жители Удмуртии, Свердловской и Тюменской областей.