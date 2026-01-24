Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сильные зимние бури и ледяные дожди, обрушившиеся на Афганистан, унесли жизни по меньшей мере 61 человека, 110 ранены, сообщило в субботу национальное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (Afghanistan National Disaster Management Authority — ANDMA).

Сейчас в Ричмонде: -9° 7 м/с 34% 773 мм рт. ст.
Источник: © РИА Новости

«За последние три дня в результате сильных дождей и снегопадов в различных провинциях страны погиб 61 человек, еще 110 получили ранения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ANDMA, сообщения о жертвах и пострадавших поступали из провинций Кабул, Парван, Панджшир, Бамиан, Дайкунди, Майдан-Вардак, Газни, Герат, Гор, Бадгис, Фарьяб, Сари-Пуль, Балх, Саманган и Нуристан.

Агентство также сообщило, что в результате буйства стихии разрушено полностью или частично 458 домов, из-за чего пострадали 360 семей. Помимо этого, из-за зимних катаклизмов — ледяных дождей, буранов и метелей погибло 620 голов домашнего рогатого скота.

По данным ANDMA, «снежные бури, происходившие со среды по пятницу, нанесли значительный ущерб, особенно в горных и сельских районах со слабой инфраструктурой, не устойчивой к стихийным бедствиям».

В настоящее время практически все основные автомагистрали страны, а также второстепенные дороги между провинциями заблокированы снежными заносами, существует угроза схода снежных лавин. Подача электроэнергии, импортируемой Афганистаном из-за рубежа, прервана из-за обрывов линий электропередачи и падения опор ЛЭП.

Прогнозы афганских метеорологов неутешительны: на этой неделе (в Афганистане неделя начинается в субботу — ред.) в ряде регионов страны обильный снегопад может продолжиться.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше