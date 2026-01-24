В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей

«За последние три дня в результате сильных дождей и снегопадов в различных провинциях страны погиб 61 человек, еще 110 получили ранения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным ANDMA, сообщения о жертвах и пострадавших поступали из провинций Кабул, Парван, Панджшир, Бамиан, Дайкунди, Майдан-Вардак, Газни, Герат, Гор, Бадгис, Фарьяб, Сари-Пуль, Балх, Саманган и Нуристан.
Агентство также сообщило, что в результате буйства стихии разрушено полностью или частично 458 домов, из-за чего пострадали 360 семей. Помимо этого, из-за зимних катаклизмов — ледяных дождей, буранов и метелей погибло 620 голов домашнего рогатого скота.
По данным ANDMA, «снежные бури, происходившие со среды по пятницу, нанесли значительный ущерб, особенно в горных и сельских районах со слабой инфраструктурой, не устойчивой к стихийным бедствиям».
В настоящее время практически все основные автомагистрали страны, а также второстепенные дороги между провинциями заблокированы снежными заносами, существует угроза схода снежных лавин. Подача электроэнергии, импортируемой Афганистаном из-за рубежа, прервана из-за обрывов линий электропередачи и падения опор ЛЭП.
Прогнозы афганских метеорологов неутешительны: на этой неделе (в Афганистане неделя начинается в субботу — ред.) в ряде регионов страны обильный снегопад может продолжиться.