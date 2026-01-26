Как россияне относятся к зиме: результаты опроса Погода Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Погода Mail 18 января. В опросе приняли участие 15 587 респондентов из более чем 50 регионов России.
Большинство опрошенных выразили положительное отношение к зиме и снегу. При этом негативные эмоции чаще связывали с практическими неудобствами.
Зима — приятное время года
75% опрошенных выразили симпатию к зиме. Из них 54% читателей заявили, что им нравится этот сезон. Еще 21% людей ответили, что скорее нравится.
При этом 23% респондентов относятся к зимним месяцам негативно. Из них 14% указали на то, что зима им не нравится, а 10% выбрали вариант «скорее не нравится». Затруднились с ответом два процента пользователей.
В целом, результаты опроса показали устойчивое преобладание позитивного настроения относительно зимы. Большинство читателей воспринимают ее как приятное время года, несмотря на сложные погодные условия.
Что нравится в зиме
Так почему же зима вызывает положительные эмоции? На первом месте оказалась эстетическая составляющая: 61% опрошенных оценили белый пушистый снег. Это подтвердило, что красивые зимние пейзажи ассоциируются с этим временем года лучше всего. Читатели отметили, что любят наблюдать за припорошенным лесом.
На втором месте по значимости — новогодние праздники. Их отметили 33% опрошенных. Такой результат подчеркнул культурную ценность Нового года и Рождества. Эти праздники ассоциируются с радостью, семейными традициями и подарками.
Зимние виды спорта и забавы набрали меньше голосов — 20% и 17% соответственно. Но все равно остались значимыми элементами досуга.
Три процента респондентов поделились собственными ответами. Вспомнили о подледной рыбалке, зимней охоте, более чистом воздухе. Также отметили отсутствие жары, электросамокатов и комаров.
А любят ли снег
Зима чаще всего ассоциируется с ним. Следующий пункт опроса помог выявить отношение и к снегу.
Результаты продемонстрировали большую степень симпатии. 82% опрошенных либо однозначно любят снег — 64%, либо склоняются к этому — 18%. Читатели отметили, что сказочные пейзажи и морозная свежесть способствуют положительному восприятию.
Негативное отношение к снегу выразили 18% участников, среди которых 10% однозначно не любят снег и восемь процентов скорее не любят, чем любят. Согласно опросу, отрицательная оценка сложилась из-за слякоти и холодного воздуха.
Кроме того, эти цифры связали с практическими неудобствами, которые снег создает в повседневной жизни. К ним отнесли сложности с передвижением до места работы или учебы, необходимость очистки автомобиля.
Зимние забавы и спорт
Безусловный фаворит — катание с горок. Такой ответ выбрали 65%. Активный отдых на свежем воздухе остался одним из самых популярных способов времяпровождения россиян зимой.
Игра в снежки набрала 18%, лепка снеговиков — девять процентов. В доле собственных ответов оказались прогулки по лесу, катание на снегоходах и постройка снежных крепостей.
Среди спортивных предпочтений лидируют лыжи — 70%. Катание на них — универсальный способ поддержания физической активности зимой. Кроме того, этот вид спорта подходит для разных возрастных групп.
Коньки набрали 13%. Такая низкая доля может указывать на недостаточную оснащенность городов залитыми катками. Сноуборд — 10% — занял третье место. Среди опрошенных вырос интерес к экстремальным видам спорта, хотя их популярность пока остается ниже традиционных вариантов.
Снег умеет удивлять
Еще снег умеет говорить — вспомните тот самый зимний хруст под ногами. Возникает из‑за ломки кристалликов льда при давлении: чем холоднее воздух, тем звонче и отчетливее звук. В теплую погоду снежинки подтаивают, становятся липкими — и хруст пропадает.
В этом году Россия столкнулась с рекордными снегопадами. В столичном регионе вырос гигантский царь-сугроб. В нем жители прокопали тоннели и сделали трехметровые горки — получилась настоящая снежная крепость. С выпавшим снегом боролись при помощи юмора и отзывчивых соседей.
На Камчатке метели оказались серьезнее: высота сугробов достигала нескольких этажей. За несколько дней выпала почти месячная норма осадков. Чтобы пробраться в подъезды жилых домов или магазины, людям пришлось прокапывать траншеи протяженностью несколько метров.