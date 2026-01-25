Воскресенье в Москве может стать самым холодным днем зимы

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России не изменится и будет определяться гребнем сибирского антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха в мегаполисе составит минус 13 — минус 16, что на 9 градусов ниже положенной в январе климатической нормы. Это будет самый холодный день текущей зимы», — рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что атмосферное давление будет высокое и стабильное — 755 миллиметров ртутного столба. Высота снежного покрова составит 31 сантиметр.
«В ночь на понедельник и в утренние часы сохранится аномально холодная погода, осадки маловероятны. Минимально термометр в Москве покажет минус 17 — минус 20», — подчеркнул Тишковец.