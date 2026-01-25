Ричмонд
В США более 500 тысяч домов обесточены из-за снежной бури

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 500 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.

Сейчас в Ричмонде: -8° 6 м/с 92% 765 мм рт. ст. -2°
Источник: Zuma/TASS

Общее число отключений составило 523 067: больше всего пришлось на штаты Теннесси (128 918), Техас (126 319), Миссисипи (114 955) и Луизиана (85 352).

В воскресенье на сайте были зафиксированы данные об отключении электричества в более чем 403 тысячах домов в США.

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.

