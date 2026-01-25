В США более 500 тысяч домов обесточены из-за снежной бури

Общее число отключений составило 523 067: больше всего пришлось на штаты Теннесси (128 918), Техас (126 319), Миссисипи (114 955) и Луизиана (85 352).
В воскресенье на сайте были зафиксированы данные об отключении электричества в более чем 403 тысячах домов в США.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
