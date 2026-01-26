Россиянам сообщили, покинут ли страну в понедельник аномальные морозы

В понедельник, 26 января, от Владивостока до Читы температурный фон удержится от −13 °С до −19 °С. В Петропавловске-Камчатском сегодня ожидается −2 °С, в Южно-Сахалинске — −9 °С, в Магадане — −1 °С.
В Якутске установятся морозы выше климатической нормы: в дневные часы прогнозируют −32 °С. В Бодайбо — −31 °С, в Тынде — −21 °С. Выглянет солнце.
В Сибири по-прежнему погода будет складываться под влиянием холодного антициклона, но его сила ослабнет. Аномальные морозы сохранятся только в центральных районах. В Туре — −39 °С, в Норильске — −30 °С, в Тюмени — −20 °С, в Новосибирске — −18 °С, в Иркутске — −16 °С. На Алтае температура установится около −5 °С.
В понедельник начнет теплеть на Среднем Урале. В Перми — −18 °С, в Екатеринбурге — −15 °С, в Челябинске — −18 °С, в Уфе и Оренбурге — −21 °С. К четвергу, 29 января, ожидается температурный скачок до −4 °С.
На европейской территории России в начале недели сохранятся 20-градусные морозы. Чем западнее, тем воздух будет теплее. Влияние атлантических циклонов почувствуют Белгород, Курск, Брянск: там прогнозируют от −9 °С до −11 °С. В Рязани сегодня ожидается −15 °С, в Кирове — −17 °С, в Ярославле — −12 °С.
На юге России метеоситуация наладится. В Сочи — +13 °С, в Краснодаре — +2 °С, в Севастополе — +5 °С, во Владикавказе — +4 °С.
В Санкт-Петербурге в понедельник прогнозируют −12 °С, пройдет небольшой снег. В Москве — −11 °С, сегодня осадков не ожидается. Завтра потеплеет до −5 °С и начнется снегопад.
На Земле сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация. Риск прихода магнитных бурь — 12%.