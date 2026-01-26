Россиянам сообщили, покинут ли страну в понедельник аномальные морозы

В Сибири по-прежнему погода будет складываться под влиянием холодного антициклона, но его сила ослабнет. Аномальные морозы сохранятся только в центральных районах. В Туре — −39 °С, в Норильске — −30 °С, в Тюмени — −20 °С, в Новосибирске — −18 °С, в Иркутске — −16 °С. На Алтае температура установится около −5 °С.