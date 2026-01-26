В Бразилии молния ударила в толпу людей: видео

Согласно сведениям местного издания Brasil Paralelo, 19 января митинг в поддержку экс-президента Жаира Болсонару начался в городе Паракату. Оттуда протестующие направились в Бразилиа, прошли пешком свыше 240 километров. Спустя семь дней люди прибыли на площадь Праса-ду-Крузейру, которая стала главной флокацией для продолжения акции.
В воскресенье, 25 января, в Бразилиа шел сильный дождь с грозой. Участники события прятались под зонтами и дождевиками. Молния попала в толпу митингующих. По словам очевидцев, люди начали падать прямо на землю. Момент удара очевидцы выложили в Сеть.
Первую помощь пострадавшим оказали пожарные службы, которые дежурили на мероприятии. По информации властей, 34 человека отвезли в больницу, восемь из них находились в тяжелом состоянии. Люди получили ожоги различной тяжести, сильнее всего — рук и области груди.
Остальным оказали медицинскую помощь на месте и отпустили. Эксперты объяснили, что ситуацию усугубил холод, а именно вызвал гипортемию.
Напомним, что в 2025 году Жаира Болсонару приговорили к 27 годам заключения в тюрьме. Ранее его обвинили в попытке государственного переворота. Однако сторонники бывшего президента не согласились с решением и устроили митинги в его поддержку.