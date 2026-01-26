Снежный шторм обесточил 12 штатов Америки: видео

В выходные, 24 и 25 января, сильные метели накрыли 17 американских штатов и округ Колумбия. Губернатор Нью-Йорка назвала происходящее арктической осадой. Об этом рассказали в издании CBS News.
По сведениям местных метеорологических станций, за последние дни в Нью-Йорке выпало около 38 сантиметров снега. В Нью-Джерси высота покрова увеличилась на 43 сантиметра, в Лонг-Айленде — на 42 сантиметра, в Коннектикуте — на 38 сантиметров. Несмотря на большие цифры, синоптики отметили, что осадки не смогли установить новый рекорд.
Снежный шторм стал причиной обрыва линий электропередачи. Более миллиона абонентов остались без света в домах. Кроме того, число продолжает расти. Больше всего пострадали районы на северо-востоке и юге США, в Теннесси, Миссисипи и Луизиане.
Холода привели к гибели минимум семи человек. По словам мэра Нью-Йорка, в городе организовали пункты временного размещения для бездомных.
В воскресенье, 25 января, приостановили работу аэропорта LaGuardia. По сведениям Федерального управления гражданской авиации, к 21:00 по местному времени ограничение сняли. За время снежного шторма в стране отменили около 16 000 авиарейсов.
Местные власти сообщили, что в Нью-Йорке работают метро и автобусное сообщение, но не исключаются задержки. Кроме того, транспортные компании готовятся к новой волне непогоды, которую пообещали в среду, 28 января.