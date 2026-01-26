Снежный шторм обесточил 12 штатов Америки: видео

По сведениям местных метеорологических станций, за последние дни в Нью-Йорке выпало около 38 сантиметров снега. В Нью-Джерси высота покрова увеличилась на 43 сантиметра, в Лонг-Айленде — на 42 сантиметра, в Коннектикуте — на 38 сантиметров. Несмотря на большие цифры, синоптики отметили, что осадки не смогли установить новый рекорд.