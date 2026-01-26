Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Снежный шторм обесточил 12 штатов Америки: видео

Погода начала портиться в пятницу, 23 января. В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 93% 753 мм рт. ст. -1°

В выходные, 24 и 25 января, сильные метели накрыли 17 американских штатов и округ Колумбия. Губернатор Нью-Йорка назвала происходящее арктической осадой. Об этом рассказали в издании CBS News.

По сведениям местных метеорологических станций, за последние дни в Нью-Йорке выпало около 38 сантиметров снега. В Нью-Джерси высота покрова увеличилась на 43 сантиметра, в Лонг-Айленде — на 42 сантиметра, в Коннектикуте — на 38 сантиметров. Несмотря на большие цифры, синоптики отметили, что осадки не смогли установить новый рекорд.

Снежный шторм стал причиной обрыва линий электропередачи. Более миллиона абонентов остались без света в домах. Кроме того, число продолжает расти. Больше всего пострадали районы на северо-востоке и юге США, в Теннесси, Миссисипи и Луизиане.

Холода привели к гибели минимум семи человек. По словам мэра Нью-Йорка, в городе организовали пункты временного размещения для бездомных.

В воскресенье, 25 января, приостановили работу аэропорта LaGuardia. По сведениям Федерального управления гражданской авиации, к 21:00 по местному времени ограничение сняли. За время снежного шторма в стране отменили около 16 000 авиарейсов.

Местные власти сообщили, что в Нью-Йорке работают метро и автобусное сообщение, но не исключаются задержки. Кроме того, транспортные компании готовятся к новой волне непогоды, которую пообещали в среду, 28 января.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше