Световые столбы озарили небо над Россией: фото

Необычные природные явления вызвали аномальные холода, которые пришли в Центральную Россию. Пик выдался на воскресенье, 25 января. Ближе к ночи в небе над столичным регионом появились столбы света. Фотографии с ними очевидцы выложили в Сеть.
Также яркие вертикальные вспышки заметили в подмосковной Коломне и других городах России. Красивые фотографии ночного неба удалось сделать жителям Сахалина, Курска, Самары, Воронежа, Тюмени и Нижнего Новгорода.
В основе природного явления лежат гексагональные ледяные кристаллы. Формируются в охлажденных облаках или приземном слое воздуха при температуре ниже −15 °C. Имеют форму плоских пластинок или тонких столбиков.
Когда свет от наземных источников: фонарей, прожекторов, фар автомобилей — попадает на такие кристаллы, то происходит зеркальное отражение. Из‑за их ориентации в пространстве свет выстраивается в вертикальную колонну — появляется световой столб.
Для возникновения подобного явления также необходимы высокая влажность, обеспечивающая образование льдинок, и слабый ветер, а лучше его отсутствие. При сильных порывах кристаллы хаотично перемешиваются, и эффект ослабевает. Заметить в небе его будет практически невозможно.
Также россияне сообщили, что минувшей ночью видели «второе Солнце». Паргелий удалось сфотографировать жителям Сахалина.