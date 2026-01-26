Световые столбы озарили небо над Россией: фото

Для возникновения подобного явления также необходимы высокая влажность, обеспечивающая образование льдинок, и слабый ветер, а лучше его отсутствие. При сильных порывах кристаллы хаотично перемешиваются, и эффект ослабевает. Заметить в небе его будет практически невозможно.