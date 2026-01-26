Ричмонд
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил 500-метровый лавовый фонтан: видео

Извержение вулкана началось 13 января. При начальной фазе высота выброса составляла около 200 метров.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В субботу, 24 января, на вулкане началась новая фаза активности. 41-й эпизод привел к выбросу лавы на высоту от 460 до 480 метров. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Фонтанирование лавы длилось около восьми часов. Началось в субботу в 11:10 и завершилось в 19:29 по местному времени. Наибольшую активность показали южное и северное жерла. Согласно предварительному прогнозу, следующая фаза ожидается через две-три недели.

Ученые зафиксировали максимальную скорость движения лавы на уровне 800 кубических метров в секунду. Всего за 41-ю фазу изверглось около 11 миллионов кубов. Большая часть лавы — 80−85% — осела на дно кратера Халемаумау.

Специалисты отметили присутствие пепла в 11 населенных пунктах. Из-за происшествия власти закрыли туристические маршруты, а посетителей перевезли в безопасные районы.

Местных жителей и приезжих предупредили об опасности нахождения рядом с вулканом. В ближайших районах зафиксировали выпадение мелкозернистого пепла и «волос Пеле».

Вулкан Килауэа находится на закрытой территории Национального парка Гавайских вулканов. Считается одним из самых активных на земном шаре. По верованиям местных жителей, на нем обитает Пеле, богиня всех вулканов.

