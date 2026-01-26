Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил 500-метровый лавовый фонтан: видео

Фонтанирование лавы длилось около восьми часов. Началось в субботу в 11:10 и завершилось в 19:29 по местному времени. Наибольшую активность показали южное и северное жерла. Согласно предварительному прогнозу, следующая фаза ожидается через две-три недели.