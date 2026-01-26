Новая неделя принесет россиянам потепление

В первые дни текущей недели в Приамурье температура установится от −15 °С до −20 °С. В Приморье ожидается от −10 °С до −15 °С. К пятнице температурный фон в среднем поднимется на пять градусов. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Юг Сибири продолжит атаковать холодный фронт. Мороз продлится до среды, 28 января. Днем прогнозируют от −17 °С до −22 °С. К пятнице, 30 января, потеплеет до −7 °С. Повышение температуры будет сопровождаться легким снегом.
Схожая ситуация: мороз и солнце — ожидает Урал в понедельник и вторник. Затем в округ придут снеговые облака. Температура сделает скачок до −2 °С, пойдут осадки.
Северо-запад, наоборот, в начале периода окажется в тепле. Прогнозируют от −7 °С до −12 °С. В среду туда проникнет холодный воздух — термометр покажет от −11 °С до −16 °С. Пик морозов сосредоточится на севере и востоке округа.
Средняя Волга сохранит прохладу до середины недели: ожидается от −15 °С до −20 °С. К пятнице морозы ослабнут. Синоптики обещают потепление до −1 °С.
Южные регионы России окажутся во власти облачной погоды. В Причерноморье температурный фон составит +1−6 °С. В низовьях Волги и Дона столбик термометра установится около +8−13 °С.
В Санкт-Петербурге в понедельник и вторник будет идти снег, метеостанции покажут от −8 °С до −11 °С. В Москве на неделе ожидаются снегопады. Исключением станут только понедельник и пятница. В столице прогнозируют около −6 °С.