Ученые ответили, куда пропала комета 3I/ATLAS

Сближение кометы с газовым гигантом произойдет одновременно с парадом планет. В нем примут участие Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер. Кроме того, к ним присоединится 3I/ATLAS. Все тела будут находиться практически на одной прямой.