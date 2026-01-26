Ученые ответили, куда пропала комета 3I/ATLAS

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что произошло с межзвездной кометой 3I/ATLAS. По их словам, объект продолжил удаляться от Земли. Его траектория направлена в сторону Юпитера. Сближение с ним ожидается
Согласно предварительным расчетам, столкновение с самой крупной планетой системы произойдет только с вероятностью два процента. Ученые объяснили, что полностью исключать шанс встречи не стоит: всегда присутствует возможность случайных совпадений, которая может изменить ситуацию.
Сближение кометы с газовым гигантом произойдет одновременно с парадом планет. В нем примут участие Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер. Кроме того, к ним присоединится 3I/ATLAS. Все тела будут находиться практически на одной прямой.
Напомним, что во время сближения с Землей астрономы обнаружили свечение от межзвездной кометы. Ранее подобное рентгеновское излучение не регистрировали. Ученые объяснили, что явление вызвали высокая скорость и большой вес объекта.
Свечение изучали на протяжении 20 часов. Специалистам удалось измерить длину рентгеновских лучей. Она составила 400 000 километров.