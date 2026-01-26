Ричмонд
Ученые ответили, куда пропала комета 3I/ATLAS

В середине января межзвездную комету перепутали с астероидом. Объекту даже успели присвоить имя CE2XZW2.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Где находится 3I/ATLAS 26 января 2026
Источник: Victor Sabet & Julien De Winter

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что произошло с межзвездной кометой 3I/ATLAS. По их словам, объект продолжил удаляться от Земли. Его траектория направлена в сторону Юпитера. Сближение с ним ожидается 16—17 марта этого года.

Согласно предварительным расчетам, столкновение с самой крупной планетой системы произойдет только с вероятностью два процента. Ученые объяснили, что полностью исключать шанс встречи не стоит: всегда присутствует возможность случайных совпадений, которая может изменить ситуацию.

Сближение кометы с газовым гигантом произойдет одновременно с парадом планет. В нем примут участие Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер. Кроме того, к ним присоединится 3I/ATLAS. Все тела будут находиться практически на одной прямой.

Напомним, что во время сближения с Землей астрономы обнаружили свечение от межзвездной кометы. Ранее подобное рентгеновское излучение не регистрировали. Ученые объяснили, что явление вызвали высокая скорость и большой вес объекта.

Свечение изучали на протяжении 20 часов. Специалистам удалось измерить длину рентгеновских лучей. Она составила 400 000 километров.