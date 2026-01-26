Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Не менее 26 человек погибли в США из-за зимнего шторма, пишет NYP

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли в США в последние дни из-за причин, связанных с обрушившимся на Штаты зимним штормом, в их числе расчищавшие сугробы пожилые люди и подростки, катавшиеся на санях по выпавшему снегу, зацепившись за автомобиль, сообщает New York Post.

Источник: © РИА Новости

«Как минимум 26 человек погибли, включая двух подростков, катавшихся на санях», — говорится в сообщении.

Шестнадцатилетняя девушка, которая с подругой каталась на санях, зацепившись за автомобиль, и врезалась в дерево, стала первым случаем гибели из-за связанных с погодой последствий, сообщает издание. Похожий случай произошел в штате Арканзас, где 17-летний подросток врезался в дерево во время такого же катания на санях, зацепившись за машину, говорится в сообщении.

Несколько человек погибли в Нью-Йорке, говорится в сообщении. Шестидесятилетний мужчина чистил снег у церкви и скончался, пишет издание. В штате Пенсильвания три человека в возрасте от 60 до 84 лет скончались, когда чистили снег, говорится в сообщении.

Семь человек погибли при крушении на взлете бизнес-джета в аэропорту штата Мэн, говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше