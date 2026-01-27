Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

У берегов Индонезии произошло землетрясение

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Источник: РИА "Новости"

Землетрясение зафиксировано в 01.20 по времени UTC (04.20 мск) в 55 километрах от города Мадиун в Индонезии с населением 186 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 138 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.