У берегов Индонезии произошло землетрясение

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 01.20 по времени UTC (04.20 мск) в 55 километрах от города Мадиун в Индонезии с населением 186 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 138 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.