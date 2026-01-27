В Москве пробки на дорогах достигли 9 баллов

Около 8:30 Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал о семибалльных пробках на московских дорогах. По данным центра, движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на ТТК в районе улицы Сущевский вал, на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. Пробка образовалась на улице Сущевский вал из-за ДТП с участием нескольких авто. В дептрансе москвичей призвали пересесть на метро.
Из-за снегопада 27 и 28 января в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности, а в Подмосковье — желтый. По данным Гидрометцентра России, в эти два дня ожидаются «сильный снег, снежные заносы, гололедица» с температурой от −4 °C до −8 °C.