Во вторник снежный фронт усилит влияние над частью России

На полюс холода Оймякон сегодня придет аномально теплая температура — около −22 °С. Холода сместятся в сторону Туры: туда нагрянут морозы до −41 °С. В Норильске — −31 °С, в Хатанге — −29 °С. В Красноярске температура составит −21 °С, завтра потеплеет на несколько пунктов. В Екатеринбурге прогнозируют −12 °С, в Челябинске — −15 °С.