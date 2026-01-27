Во вторник снежный фронт усилит влияние над частью России

На материковой части Дальнего Востока во вторник, 27 января, ожидается погода без осадков. В Хабаровске температура установится около нормы: прогнозируют −20 °С. В Южно-Сахалинске — −8 °С, во Владивостоке — −11 °С, в Благовещенске — −17 °С, в Чите — −21 °С, в Якутске — −30 °С.
На полюс холода Оймякон сегодня придет аномально теплая температура — около −22 °С. Холода сместятся в сторону Туры: туда нагрянут морозы до −41 °С. В Норильске — −31 °С, в Хатанге — −29 °С. В Красноярске температура составит −21 °С, завтра потеплеет на несколько пунктов. В Екатеринбурге прогнозируют −12 °С, в Челябинске — −15 °С.
На европейскую территорию России придут мощные снегопады, хотя сам циклон — виновник перемены погоды — еще будет находиться далеко. Самые сильные осадки сосредоточатся над средними широтами. Северо-запад фронт пройдет стороной. В Нижнем Новгороде — −10 °С, в Брянске — −4 °С, в Тамбове — −12 °С, в Архангельске и Петрозаводске — −11 °С.
В Центральной России ожидаются метели, атмосферное давление упадет ниже нормы. Температура, наоборот, пойдет на повышение. В Смоленске и Твери сегодня термометр покажет −5 °С.
На юге России потеплеет, но выпадут осадки. В Севастополе — +7 °С, в Краснодаре — +3 °С, в Сочи — +15 °С.
В Санкт-Петербурге во вторник температурный фон установится около +11 °С, ожидается переменная облачность. В Москве снегопад усилится, дневная температура составит −5 °С.
Геомагнитная ситуация на Земле сильно не изменится: ожидается неустойчивое положение магнитосферы. Риск магнитных бурь — 25%.