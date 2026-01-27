Гидрометцентр назвал последний день снегопадов в Центральной России

На севере Центральной России прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду — на дорогах появятся снежные заносы. На западе пройдет мокрый снег — образуется гололед. На юге и юго-востоке интенсивность осадков будет низкая. Температура установится от −9 °С до −16 °С.