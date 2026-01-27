Ричмонд
Гидрометцентр назвал последний день снегопадов в Центральной России

На смену морозам на европейскую территорию страны пришли метели. В южных регионах прошел мокрый снег — на дорогах появилась гололедица.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -9° 4 м/с 57% 765 мм рт. ст. -2°
Погода в ЦФО 27–28 января
Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни метеоситуация в центральной части страны ухудшится. Во вторник, 27 января, ожидается сильный снег в Смоленске, Владимире и Брянске. Местами возможен дождь.

На севере Центральной России прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду — на дорогах появятся снежные заносы. На западе пройдет мокрый снег — образуется гололед. На юге и юго-востоке интенсивность осадков будет низкая. Температура установится от −9 °С до −16 °С.

В ночь на среду, 28 января, снег усилится в Твери и Калуге. В дневные часы дождь и мокрый снег пройдут в Орловской области. Схожая ситуация ожидается в Тульской области и Белгороде.

28 января на погоду окажет влияние малоподвижный фронт. На севере Центрального федерального округа интенсивные осадки приведут к росту сугробов до 40−45 сантиметров. На юге возможны дожди — на дорогах появятся заносы и гололедица. Во власти снежного фронта окажется Ярославль и Иваново.

В четверг, 29 января, снегопады вновь пройдут в Московской области. Фронт начнет уходить на юг. В северо-западных районах осадки прекратятся. Температура понизится на пять-семь градусов. На юге температурный фон не изменится: ожидается от −5 °С до +2 °С.