В Австралии рекордная жара привела к масштабным лесным пожарам

В городах Мелли‑Хопетун и Уолпиуп температура на текущей неделе достигла отметки +48,9 °C. Показатель превысил предыдущий рекорд +48,8 °C, который принадлежал «черной субботе» 2009 года. Об этом сообщили в издании The Guardian.
В Милдуре столбик термометра поднялся до +48,6 °C. Побил максимум 1990 года. Экстремальные значения зафиксировали и в других регионах: в Ренмарке температура поднялась до +49,6 °C, в Флауэрс‑Гэп — до +49,1 °C.
Метеорологи объяснили аномалию смещением зоны жары на юго‑восток Австралии. На погоду повлияли атмосферные процессы над Тасмановым морем и остатки тропического циклона «Луана». Ожидается, что жара продержится до конца недели, а в выходные ее сменит холодный фронт.
На фоне температурных рекордов в Виктории вспыхнули масштабные пожары. Один из самых опасных зафиксировали в районе Ларралеа. К борьбе подключили 40 пожарных машин.
Всего в штате действует шесть крупных возгораний, три из которых во вторник вышли из‑под контроля. Есть сообщения о потере трех объектов недвижимости. В нескольких районах ввели полный запрет на разведение огня.
Местные власти предупредили жителей, что затяжная жара в сочетании с высокими ночными температурами повысила риск тепловых ударов. Среди тревожных симптомов — головокружение, тошнота, головная боль и слабость. В случае признаков необходимо срочно вызывать скорую помощь.
Эксперты сообщили об учащении экстремальных погодных явлений и связали ситуацию с климатическим кризисом. По прогнозам, аномально жаркая погода в Австралии сохранится до апреля.