ВМО опубликовала прогноз погоды на февраль, март и апрель

Всемирная метеорологическая организация обнародовала метеорологические сведения на конец зимы и начало весны 2026 года.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Прогноз ВМО на февраль, март и апрель 2026
Источник: Freepik.com/CC0

Согласно обновленным сведениям ВМО, в экваториальной части Тихого океана ожидается ослабление явления Ла‑Нинья. Уровень прогрева морской поверхности снизится. Параметры будут соответствовать слабому проявлению Ла‑Ниньи. В ближайшие месяцы прогнозируют мягкий переход к нейтральным условиям в центре и на востоке экваториальной области Тихого океана.

Территорию, которая располагается севернее 30 градуса северной широты, ожидает превышение температурной нормы. Наиболее выражена эта тенденция окажется в Арктике, на юге и крайнем северо‑востоке Северной Америки, в Центральной Америке и Карибском бассейне.

В Южном полушарии заметное потепление ожидается лишь на севере Новой Зеландии. На территории Австралии прогнозируется умеренное повышение температур.

Ла‑Нинья также повлияет на интенсивность осадков. ВМО прогнозирует их дефицит в центре и на востоке Тихого океана. Ниже нормы количество осадков может оказаться в юго‑западной области Северной Америки, отдельных районах Восточной Азии и экваториальной зоне Индийского океана.

В то же время выше нормы объем осадков ожидается над Филиппинским морем, а также на юге Центральной Америки, северо‑западе Южной Америки, в Карибском бассейне, северной Азии и над частью Северной Америки.

Для Европейской России вероятность превышения климатической нормы температур составит около 50%. При этом количество осадков в большинстве регионов останется в пределах многолетних средних значений.

Ранее синоптики сообщили, какую погоду ждать летом.

