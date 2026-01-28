На Камчатке за сутки зафиксировали шесть афтершоков

«За сутки произошло шесть афтершоков магнитудой до 5,0. В населенных пунктах они не ощущались», — сказали в ведомстве.
В регионе активны шесть вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения 2025 года продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали шесть сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
«За сутки произошло шесть афтершоков магнитудой до 5,0. В населенных пунктах они не ощущались», — сказали в ведомстве.
В регионе активны шесть вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.