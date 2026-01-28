Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков

«За минувшие сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало 10 миллиметров осадков, столько же в Тушино, на Балчуге 11 миллиметров, что составляет 20% месячной нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье местами на юге выпала половина месячного объема осадков: больше всего снега выпало в Кашире (20 миллиметров), Черустях (15 миллиметров, норма 42 миллиметра), Серпухове (15 миллиметров, норма 39 миллиметров) Коломне (14 миллиметров, норма 41 миллиметр), Волоколамске (12 миллиметров, норма 41 миллиметр), Наро-Фоминске (11 миллиметров, норма 44 миллиметра).