Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. До половины месячной нормы осадков выпало местами в столичном регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: -2° 4 м/с 39% 760 мм рт. ст. -1°
Источник: © РИА Новости

«За минувшие сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало 10 миллиметров осадков, столько же в Тушино, на Балчуге 11 миллиметров, что составляет 20% месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в Подмосковье местами на юге выпала половина месячного объема осадков: больше всего снега выпало в Кашире (20 миллиметров), Черустях (15 миллиметров, норма 42 миллиметра), Серпухове (15 миллиметров, норма 39 миллиметров) Коломне (14 миллиметров, норма 41 миллиметр), Волоколамске (12 миллиметров, норма 41 миллиметр), Наро-Фоминске (11 миллиметров, норма 44 миллиметра).