В США число жертв снежной бури возросло до 51 человека. Что известно

Что известно о жертвах и последствиях стихии
Телеканал NBC News сообщил, что миллионы жителей от района Великих озер до побережья Мексиканского залива были предупреждены об экстремально низких температурах, а восточная часть страны продолжает восстанавливаться после мощной зимней бури. В публикации отмечается, что непогода уже унесла жизни как минимум 51 человека.
В Луизиане и Теннесси зафиксировано по восемь смертей, связанных с погодными условиями. В Кентукки 72 летняя женщина умерла от переохлаждения, еще один человек, заключенный, скончался во время уборки снега и льда в исправительном учреждении, а мэр Нью Йорка Зохран Мамдани сообщил о 10 погибших, найденных на улицах города.
По данным Национальной метеорологической службы, сильные снегопады и опасный гололед ожидаются на территории восточных районов от Техаса до Северной Каролины, при этом режим чрезвычайного положения введен как минимум в 21 штате.
Как непогода парализовала энергосистему и авиасообщение
Сервис PowerOutage сообщил, что без электричества в разгар непогоды оставались более 800 тыс. жителей в 10 штатах, при этом самая сложная ситуация сложилась в Теннесси, Миссисипи и Луизиане.
Стихия серьезно ударила по авиационному сообщению, сообщили в ABC News, за один день было отменено более 11 тыс. рейсов, а в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана под Вашингтоном приостановили все вылеты.
«Авиакомпании отменили все рейсы в аэропорту имени Рональда Рейгана», — сообщила пресс-служба аэропорта.
Из-за снежной бури власти Нью Йорка также приняли решение закрыть государственные школы, в результате чего около 500 тыс. учащихся почти в 1,1 тыс. учебных заведениях перешли на дистанционный формат. Власти Вашингтона объявили о продлении режима чрезвычайной ситуации до среды, как сообщила мэр города Мюриэл Баузер.
Прогнозы синоптиков
Согласно данным Национальной метеорологической службы, обильные снегопады ожидаются от Техаса до Северной Каролины, высота снежного покрова в некоторых местах достигает 40 см. Президент США Дональд Трамп отметил, что экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. В Нью-Йорке синоптики прогнозируют до 40 см снега, что может стать самым сильным снегопадом с февраля 2021 года.
«Что случилось с глобальным потеплением?» — задался вопросом Трамп на митинге в Айове, комментируя ситуацию с погодой.
По его словам, глобальное потепление стало «одной из тех штук», но он не уточнил, что именно имел в виду.