Эксперт Пинаев: сильные снегопады в Москве и области связаны с изменением климата

Накануне в столице уже был обновлен суточный рекорд по осадкам: на метеостанции ВДНХ зафиксировано выпадение 13,2 мм осадков, тогда как прежнее рекордное значение в 10,6 мм осадков принадлежало 27 января 1995 года. В течение нынешних суток также не исключено обновление рекорда — пока он составляет 8,4 мм осадков и принадлежит 1977 году, но только за минувшую ночь выпало близкое к этому количество — 8 мм.