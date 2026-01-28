К Земле пришел поток солнечного ветра из корональной дыры

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры дошёл до Земли, он может вызвать слабые магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Резких ударов не было (скорость растёт довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зелёной зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
В то же время, как отмечается, полученные учёными данные о параметрах плазмы выглядят «благоприятными для разгорания» полярных сияний. Вероятность опускания аврорального овала до средних широт (Москва и ниже) почти отсутствует, но центральная Россия сейчас и так закрыта тучами.
«На севере и северо-западе к вечеру будут возможны наблюдения. Если кому-то повезет найти просвет в облаках», — добавили в Лаборатории.
Накануне в Лаборатории сообщили, что под воздействием единственной на Солнце небольшой корональной дыры, которая оказалась в такой точке звезды, что смогла оказать влияние на Землю, возможны геомагнитные возмущения.